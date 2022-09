LIVE Canottaggio, Mondiali 2022 in DIRETTA: doppio e otto fuori in semifinale. Giacomo Perini in finale nel paracanottaggio! (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.10: A metà gara Olanda, Italia, Uzbekistan 13.07: Mirabile secondo ai 500 13.00: C’è l’azzurro Gian Filippo Mirabile in acqua 3 al via della prima finale di giornata, quella del singolo PR2. Con lui Spagna, Uzbekistan, Olanda, Usa e Germania 12.52: alle 13.05 il via delle finali in programma oggi 12.50: l’Olanda si aggiudica la seconda batteria di ripescaggio e conquista la finale assieme agli Stati Uniti secondi 12.43: Al via nella seconda batteria di ripescaggio dell’otto maschile Cina, Usa, Olanda e Germania 12.41: azzurri fuori dalla finale anche nell’otto. L’equipaggio italiano chiude al terzo posto ma con distacco abissale il primo ripescaggio. In finale vanno Australia e ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.10: A metà gara Olanda, Italia, Uzbekistan 13.07: Mirabile secondo ai 500 13.00: C’è l’azzurro Gian Filippo Mirabile in acqua 3 al via della primadi giornata, quella del singolo PR2. Con lui Spagna, Uzbekistan, Olanda, Usa e Germania 12.52: alle 13.05 il via delle finali in programma oggi 12.50: l’Olanda si aggiudica la seconda batteria di ripescaggio e conquista laassieme agli Stati Uniti secondi 12.43: Al via nella seconda batteria di ripescaggio dell’maschile Cina, Usa, Olanda e Germania 12.41: azzurridallaanche nell’. L’equipaggio italiano chiude al terzo posto ma con distacco abissale il primo ripescaggio. Invanno Australia e ...

