Le vite di Sinead O’Connor e Courtney Barnett nei documentari musicali del Festival dei Popoli 2022

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 23 settembre 2022) Lecontro diO'Connor eneidel 63°deia Firenze dal 5 al 13 novembre. La fiamma che arde e si spegne nella carriera diO'Connor in Nothing Compares di Kathryn Ferguson; l'ultima stagione gloriosa del rock nella NY anni Zero di Strokes e Interpol in Meet Me in the Bathroom di Will Lovelace e Dylan Southern; il ritratto di uno dei padri del jazz moderno, Thelonious Monk, in Rewind & Play di Alain Gomis; la storia toccante della "diva dai piedi scalzi" Cesária Évora e del riconoscimento tardivo del suo talento; l'accesso intimo senza precedenti nella vita della cantautrice anti-influencerin Anonymous Club di ...