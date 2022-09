L'ambiguità degli Usa manda in tilt la Russia: avvertimento a Putin sulle armi nucleari (Di venerdì 23 settembre 2022) Negli ultimi mesi gli Stati Uniti hanno inviato più volte «comunicazioni private» alla Russia nelle quali hanno avvertito Mosca delle «gravi conseguenze» che seguirebbero l'utilizzo di armi nucleari nella guerra in Ucraina. Lo hanno riferito al Washington Post funzionari statunitensi, i quali hanno spiegato che tali comunicazioni sottolineano quanto il presidente Joe Biden e i suoi collaboratori hanno esposto pubblicamente nei giorni scorsi. Il Washington Post osserva che «l'amministrazione Biden, in generale, ha deciso di mantenere deliberatamente vaghi gli avvertimenti sulle conseguenze di un attacco nucleare, per far sì che il Cremlino si preoccupi di come Washington potrebbe rispondere», ha riferito in forma anonima uno dei funzionari, ovvero quanto nel campo della deterrenza nucleare viene definito ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 settembre 2022) Negli ultimi mesi gli Stati Uniti hanno inviato più volte «comunicazioni private» allanelle quali hanno avvertito Mosca delle «gravi conseguenze» che seguirebbero l'utilizzo dinella guerra in Ucraina. Lo hanno riferito al Washington Post funzionari statunitensi, i quali hanno spiegato che tali comunicazioni sottolineano quanto il presidente Joe Biden e i suoi collaboratori hanno esposto pubblicamente nei giorni scorsi. Il Washington Post osserva che «l'amministrazione Biden, in generale, ha deciso di mantenere deliberatamente vaghi gli avvertimenticonseguenze di un attacco nucleare, per far sì che il Cremlino si preoccupi di come Washington potrebbe rispondere», ha riferito in forma anonima uno dei funzionari, ovvero quanto nel campo della deterrenza nucleare viene definito ...

