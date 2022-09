RealMadridHoy : La Gazzetta dello Sport. Juve, da Asensio a Grimaldo ecco i prossimi obiettivi di mercato - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Juve, da Asensio a Grimaldo, ecco i prossimi obiettivi di mercato - Gazzetta_it : Juve, da Asensio a Grimaldo, ecco i prossimi obiettivi di mercato - ZonaBianconeri : RT @cmercatoweb: ??Offerta del #Barcellona per il cartellino di #Asensio, con #Juve e #Milan tagliate fuori: i dettagli?? - cmercatoweb : ??Offerta del #Barcellona per il cartellino di #Asensio, con #Juve e #Milan tagliate fuori: i dettagli?? -

La Gazzetta dello Sport

È già tempo di valutazioni, pianificazioni e prime idee da scandire sul mercato, anche se non per forza un interesse si trasforma poi in una reale trattativa. Un'operazione nasconde sempre un lungo ..., che già in passato è stato oggetto di desideri da parte del club bianconero, potrebbe ritornare di moda. Il motivo sarebbe dovuto proprio alla scelta del Real Madrid che avrebbe già in mano ... Juve, da Asensio a Grimaldo ecco i prossimi obiettivi di mercato Calciomercato Juventus, avrebbero già scelto il sostituto e ciò rappresenta la possibilità di arrivare a zero al gioiello blancos.Juventus e Milan continuano a tenere d'occhio il fronte calciomercato e mantengono il mirino puntato su un importante calciatore: via libera ...