cmdotcom : #Inter, non solo #Skriniar: metà squadra è in scadenza nel 2023. #Marotta aspetta messaggi da #Zhang - pasto_388 : RT @CalcioFinanza: #Inter, #Zhang cede solo con un'offerta monstre: si guarda agli #USA - CalcioFinanza : #Inter, #Zhang cede solo con un'offerta monstre: si guarda agli #USA - sportli26181512 : #Governance #Notizie Inter, Zhang cede solo con offerta monstre: si guarda agli USA: Continua a tenere banco il tem… - morristhetop : RT @spondainter: ???? #Inter: #Zhang cerca un socio, per la cessione più #USA che #Arabia [@cmdotcom] -

Commenta per primo L'vota Inzaghi , blitz di: avanti con Simone. Ieri il presidente nerazzurro ha fatto visita alla Pinetina di Appiano Gentile, confermando la fiducia all'allenatore.Stevesi avvistato ad Appiano in un blitz a sorpresa per parlare con Simone Inzaghi prima che con la dirigenza Stevesi avvistato ad Appiano in un blitz a sorpresa per parlare con Simone Inzaghi prima che con la dirigenza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico avrebbe incassato la ...Inter alle prese con la risoluzione dei vari problemi. Intanto, è stata confermata la fiducia al tecnico Simone Inzaghi.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...