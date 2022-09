Infortunio Koopmeiners, le condizioni del centrocampista dell’Atalanta (Di venerdì 23 settembre 2022) Brutta botta in Nazionale per il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners: ecco le ultime sul suo Infortunio Mentre era in campo con la sua Nazionale, Koopmeiners è uscito in barella dopo uno scontro con Linetty: colpendo fortemente la testa. C’è tanta preoccupazione per il centrocampista dell’Atalanta, ma ecco le sue attuali condizioni. Attualmente Teun è sottoposto ad ulteriori esami per capire se si è riscontrato un trauma cranico, ma Van Gaal ha assicurato che ora Koopmeiners sta meglio: sottolineando che la sostituzione è stata sottoposta per motivi precauzionali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Brutta botta in Nazionale per ilTeun: ecco le ultime sul suoMentre era in campo con la sua Nazionale,è uscito in barella dopo uno scontro con Linetty: colpendo fortemente la testa. C’è tanta preoccupazione per il, ma ecco le sue attuali. Attualmente Teun è sottoposto ad ulteriori esami per capire se si è riscontrato un trauma cranico, ma Van Gaal ha assicurato che orasta meglio: sottolineando che la sostituzione è stata sottoposta per motivi precauzionali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

