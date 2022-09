Elezioni: Letta, 'difenderemo Costituzione, non permetteremo venga stravolta dalla destra' (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set (Adnkronos) - "Abbiamo fatto la scelta di difendere la Costituzione, siamo qui per difendere la Costituzione. Non permetteremo che quella Costituzione, la più bella del mondo, venga stravolta dalla destra". Lo ha detto Enrico Letta dal palco del Pd a piazza del Popolo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set (Adnkronos) - "Abbiamo fatto la scelta di difendere la, siamo qui per difendere la. Nonche quella, la più bella del mondo,". Lo ha detto Enricodal palco del Pd a piazza del Popolo.

