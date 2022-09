Da Terracina a Palermo, tutti i guai di Fratelli d’Italia (Di venerdì 23 settembre 2022) Dalle accuse di voto di scambio politico-mafioso, al riciclaggio e alla corruzione. Sembra proprio che Fratelli d’Italia negli ultimi tempi non si stia facendo mancare davvero nulla tra indagini, arresti e processi, che stanno mostrando più di qualche ombra sulla classe dirigente che governa su diversi territori. Ironia della sorte proprio questi amministratori a cui Giorgia Meloni ha sempre attribuito il successo travolgente del partito, sono diventati motivo di imbarazzo e per i motivi più disparati. Sembra proprio che Fratelli d’Italia negli ultimi tempi non si stia facendo mancare davvero nulla tra indagini, arresti e processi Se l’ultimo caso è quello della candidata alle regionali in Sicilia, Barbara Mirabella (leggi articolo), negli ultimi mesi Fratelli d’Italia ha dovuto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 settembre 2022) Dalle accuse di voto di scambio politico-mafioso, al riciclaggio e alla corruzione. Sembra proprio chenegli ultimi tempi non si stia facendo mancare davvero nulla tra indagini, arresti e processi, che stanno mostrando più di qualche ombra sulla classe dirigente che governa su diversi territori. Ironia della sorte proprio questi amministratori a cui Giorgia Meloni ha sempre attribuito il successo travolgente del partito, sono diventati motivo di imbarazzo e per i motivi più disparati. Sembra proprio chenegli ultimi tempi non si stia facendo mancare davvero nulla tra indagini, arresti e processi Se l’ultimo caso è quello della candidata alle regionali in Sicilia, Barbara Mirabella (leggi articolo), negli ultimi mesiha dovuto ...

IlnazionalistaD : RT @LaNotiziaTweet: Da Terracina a Palermo, tutti i guai dei meloniani. Dalla lobby nera in Lombardia ai rapporti opachi al Sud. Fratelli d… - Alberto28075665 : RT @LaNotiziaTweet: Da Terracina a Palermo, tutti i guai dei meloniani. Dalla lobby nera in Lombardia ai rapporti opachi al Sud. Fratelli d… - Choroukenzo : RT @LaNotiziaTweet: Da Terracina a Palermo, tutti i guai dei meloniani. Dalla lobby nera in Lombardia ai rapporti opachi al Sud. Fratelli d… - LaNotiziaTweet : Da Terracina a Palermo, tutti i guai dei meloniani. Dalla lobby nera in Lombardia ai rapporti opachi al Sud. Fratel… - Rom_Lisa : RT @MastriTina: Dopo la sindaca di Terracina, oggi anche l'assessora a Catania. Arrestata Mirabella, candidata per Fratelli d'Italia. Sarà… -