Concorso Regione Sicilia, 1024 assunzioni per Centri Impiego: pubblicate le graduatorie (Di venerdì 23 settembre 2022) *aggiornamento del 23/09/2022: sono state pubblicate sul sito ufficiale del Formez le graduatorie finali del Concorso Regione Sicilia, finalizzato al potenziamento dei Centri per l’Impiego tramite l’assunzione di 1024 unità di personale. Consulta le graduatorie Inoltre, dal momento che il numero dei candidati vincitori non è sufficiente alla copertura di tutti i posti disponibili messi a bando, la Regione Sicilia ha già annunciato l’arrivo di un’altra procedura concorsuale per la copertura dei 273 posti rimasti vacanti. Concorso Regione Sicilia 2022, bando da 273 posti in arrivo *aggiornamento del 15/07/2022: a seguito dello svolgimento delle prove ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 23 settembre 2022) *aggiornamento del 23/09/2022: sono statesul sito ufficiale del Formez lefinali del, finalizzato al potenziamento deiper l’tramite l’assunzione diunità di personale. Consulta leInoltre, dal momento che il numero dei candidati vincitori non è sufficiente alla copertura di tutti i posti disponibili messi a bando, laha già annunciato l’arrivo di un’altra procedura concorsuale per la copertura dei 273 posti rimasti vacanti.2022, bando da 273 posti in arrivo *aggiornamento del 15/07/2022: a seguito dello svolgimento delle prove ...

Tp24it : Sicilia, la Regione mette a concorso altri 273 posti nei Centri per l'impiego - desk_ucr : #ConcorsiEuropei #EPSO/AST/154/22 Assistenti (AST 3) Settori: Gestione finanziaria; Contabilità e tesoreria; Appalt… - orvietonews : Concorso di idee per le scuole secondarie superiori sulla violenza di genere: Giovedì 29 settembre, nella sede del… - posizioniapert : L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche di Ancona ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di Va… - Regione_Sicilia : RT @fieracavalli: Ci siamo quasi! Domani al via la 37^ edizione di #CoppadegliAssi, il prestigioso concorso internazionale di Salto Ostacol… -