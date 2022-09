Chelsea, Havertz: «Sorpreso dall’esonero di Tuchel, ma con Potter…» (Di venerdì 23 settembre 2022) Kai Havertz, attaccante del Chelsea, ha parlato dell’inizio di stagione in salita della formazione londinese: le dichiarazioni Kai Havertz ha parlato dell’inizio di stagione del Chelsea ai microfoni di Kicker. LE PAROLE – «Il nostro inizio di stagione non è incasinato perché siamo sesti in classifica, soprattutto se si considera che abbiamo molti nuovi acquisti che prima devono ambientarsi. Il calcio è veloce, possono succedere molte cose in qualsiasi momento. Anch’io sono Sorpreso dall’esonero di Tuchel, soprattutto se si considera come abbiamo giocato nell’ultimo anno e mezzo e cosa abbiamo vinto. Potter ha fatto comunque un’ottima impressione, abbiamo una grande squadra e penso che ci stiamo divertendo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Kai, attaccante del, ha parlato dell’inizio di stagione in salita della formazione londinese: le dichiarazioni Kaiha parlato dell’inizio di stagione delai microfoni di Kicker. LE PAROLE – «Il nostro inizio di stagione non è incasinato perché siamo sesti in classifica, soprattutto se si considera che abbiamo molti nuovi acquisti che prima devono ambientarsi. Il calcio è veloce, possono succedere molte cose in qualsiasi momento. Anch’io sonodi, soprattutto se si considera come abbiamo giocato nell’ultimo anno e mezzo e cosa abbiamo vinto. Potter ha fatto comunque un’ottima impressione, abbiamo una grande squadra e penso che ci stiamo divertendo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

