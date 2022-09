Calenda: “Renzi mi farà fuori? Tutte idiozie, ma non siamo amici. Faremo Draghi Bis con Pd, Lega senza Salvini e Forza Italia che assorbiremo noi” (Di venerdì 23 settembre 2022) “Nel Pd circola voce che dopo le elezioni Renzi mi farà fuori? Sono Tutte idiozie. Renzi ha fatto un passo indietro, visto che il nome sul simbolo è il mio. Tra l’altro, non mi ha fatto fuori nemmeno quando è stato l’uomo più potente d’Italia. Abbiamo avuto una rottura sul governo Conte Due, ma sono veramente cose che non stanno né in cielo, né in terra”. Così, ai microfono di “24 Mattino” (Radio24), il leader di Azione Carlo Calenda risponde a una domanda del conduttore Simone Spetia sul futuro del rapporto tra lo stesso Calenda e Renzi. E aggiunge: “Renzi non è e non è mai stato un mio amico. In politica non ci sono amici. Però condividiamo le scelte, cioè i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) “Nel Pd circola voce che dopo le elezionimi? Sonoha fatto un passo indietro, visto che il nome sul simbolo è il mio. Tra l’altro, non mi ha fattonemmeno quando è stato l’uomo più potente d’. Abbiamo avuto una rottura sul governo Conte Due, ma sono veramente cose che non stanno né in cielo, né in terra”. Così, ai microfono di “24 Mattino” (Radio24), il leader di Azione Carlorisponde a una domanda del conduttore Simone Spetia sul futuro del rapporto tra lo stesso. E aggiunge: “non è e non è mai stato un mio amico. In politica non ci sono. Però condividiamo le scelte, cioè i ...

AlexBazzaro : Votare 5 Stelle significa votare PD al Governo. Votare Calenda e Renzi significa votare PD al Governo. - demagistris : Il segretario NATO ordina di mandare più armi in Ucraina e produrne ancora di più e dice è come per i vaccini in pa… - ItaliaViva : ???? ci vediamo domani alle 18.00 per la chiusura della campagna elettorale con Matteo Renzi e Carlo Calenda. ?? Ro… - giupon : @marattin Ma non eri un politico/ tecnico economico?? Stai facendo bassa speculazione pre-elettorale ?? Sotto press… - specchio_lo : RT @GiovanniMotta2: @La_manina__ E io invece voterò proprio Renzi e Calenda e spero che siano in tanti a farlo! Unica vera alternativa pos… -