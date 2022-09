Boxe | Irma Testa seconda al Torneo Balkan L’argento mondiale si prepara agli Europei

(Di venerdì 23 settembre 2022)è tornata sul ring dopo aver conquistato la meda d’argento ai Mondiali quattro mesi fa. Il bronzo olimpico, che nella finale iridata della categoria fino a 57 kg si dovette arrendere contro la taiwanese Lin Yu-Ting (verdetto molto discutibile), si è rimessa in gioco al, una grande classica del pugilato andata in scena a Sòfia (Bulgaria). La 24enne campana, che si stando(11-23 ottobre a Buvda, Montenegro), ha concluso al secondo posto perdendo l’atto conclusivo dei pesi piuma contro la bulgara Svetlana Kamenova (padrona di casa). In precedenza la nostra portacolori aveva regolato l’inglese Glynn e la francese Zidani. Foto: Lapresse

FedPugilistica : Io sono Irma Testa #BoxingHeros. Il mio potere è il “Coraggio”. Per affrontare ogni sfida bisogna superare la pau… -

... la boxeur delle Fiamme Oro, cresciuta nellaVesuviana di Lucio e Biagio Zurlo, ha dimostrato di avere ancora ampi margini di crescita. Nessun dramma dopo il verdetto dei giudici per, che ...Testa sfiderà la padrona di casa, la bulgara Kamenova, avversaria che avrà grandi motivazioni trovandosi al cospetto di una delle pugili più forti della storia con la fortuna di poterla ... Boxe, Irma Testa in finale al torneo Balkan Ancora un successo per Butterfly. Irma Testa stacca il biglietto per la finalissima del Torneo Balkan in corso di svolgimento a Sofia in Bulgaria. Kite surf a Torre Annunziata: un weekend speciale ai.atleti in rappresentanza di 33 nazioni. Record assoluto. Dal 26 settembre al 4 ottobre, a Montesilvano, cittadina balneare a vocazione turistica, nel pescarese, il meglio della boxe giovanile (15-16 a ...