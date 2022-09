Borsa: Milano debole ( - 0,55%), calo greggio frena Eni e Tenaris (Di venerdì 23 settembre 2022) Appare debole Piazza Affari nella prima ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,55% a 21.678 punti. Scende a 219,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi con il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) ApparePiazza Affari nella prima ora di scambi, con l'indice Ftse Mib indello 0,55% a 21.678 punti. Scende a 219,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi con il ...

fisco24_info : Borsa: Milano debole (-0,55%), calo greggio frena Eni e Tenaris: Spread giù a 219 punti, realizzi su Unicredit, nuo… - moneypuntoit : ?? Borsa di Milano oggi 23 settembre: Ftse Mib in calo, non c'è slancio in Europa ?? - ansa_economia : Borsa: Milano apre in calo, -0,27%. Indice Ftse Mib a 21.743 punti #ANSA - zazoomblog : Borsa: Milano apre in calo - 027% - #Borsa: #Milano - ForexOnlineMeIt : Borsa: avvio in calo per Milano e l'Europa, Ftse Mib -0,27% | Liguria Business Journal -