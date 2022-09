Beautiful | le anticipazioni dal 26 settembre al 1° ottobre 2022

(Di venerdì 23 settembre 2022) Mentre Steffy e Finn sono impegnati con i preparativi delle nozze, entra in scena la famiglia del giovane uomo. A quel punto Finn confesserà a Steffy di essere stato adottato. Pur in gran segreto, la relazione tra Quinn e Carter continua...

