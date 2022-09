Aurora Ramazzotti l’annuncio più atteso: è ufficiale (Di venerdì 23 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Dopo giorni di attesa, i fan hanno avuto l’ufficialità da parte di Aurora Ramazzotti. L’influencer lo ha comunicato a tutti sui suoi canali social con un video: tutti entusiasti. Dopo giorni di indiscrezioni, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha comunicato a tutti che è in dolce attesa del suo compagno storico. Si Leggi su youmovies (Di venerdì 23 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Dopo giorni di attesa, i fan hanno avuto l’ufficialità da parte di. L’influencer lo ha comunicato a tutti sui suoi canali social con un video: tutti entusiasti. Dopo giorni di indiscrezioni, la figlia di Michelle Hunziker ed Erosha comunicato a tutti che è in dolce attesa del suo compagno storico. Si

neldubbiodormo_ : Felicissima per Aurora Ramazzotti ?? Il reel di annuncio formidabile ahahahahaha - Lu9593 : il video annuncio di Aurora Ramazzotti >>> originale divertente e senza bisogno di troppe parole verso chi non ha m… - livesaresweet : Ah ma Aurora Ramazzotti è davvero incinta quindiii - MondoTV241 : Aurora Ramazzotti ufficializza la gravidanza con un video su Instagram #auroraramazzotti #goffredocerza - _alwaystired__ : Aurora Ramazzotti sappi che ti amo tantissimo solo tu potevi annunciare una gravidanza in maniera così iconica,auguri?? -