Wanna Marchi vola su Netflix e Stefania Nobile rilancia: "Non ci pentiamo di nulla"

Wanna Marchi vola su Netlifx e dopo anni e anni di successi nelle televendite si prepara a scalare la regina dello streaming con la serie a lei dedicata, Wanna. Le critiche non sono mancate per questo progetto e, ancor di più da ieri, i commenti al veleno si sono moltiplicati proprio per via di questo racconto di una delle donne più discusse della televisione. Dopo 9 anni scontati in carcere con l'accusa di aver truffato il pubblico ammaliato dalle loro televendite, Wanna Marchi e Stefania Nobile sono tornate al centro dell'interesse nazionale e oggi, in un'intervista rilasciata al Corriere, proprio quest'ultima è tornata sull'argomento 'truffe' andando all'attacco dello Stato e non solo: "Questa serie dà la possibilità al mondo di conoscere una ...

