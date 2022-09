Voto fuorisede, la raccolta fondi per aiutare gli elettori under 35 (Di giovedì 22 settembre 2022) Manca poco alle elezioni politiche del 25 settembre e i timori di un forte astensionismo aleggiano come non mai su questa tornata elettorale. In questo quadro si inserisce il problema dei cittadini "fuorisede", in gran parte giovani tra i 18 e i 35 anni che rappresentano circa il 10% del corpo elettorale, quasi 5 milioni di persone, spesso impossibilitati a esercitare il loro diritto al Voto perché costretti ad affrontare viaggi lunghi, poco agevoli e dispendiosi. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 settembre 2022) Manca poco alle elezioni politiche del 25 settembre e i timori di un forte astensionismo aleggiano come non mai su questa tornata elettorale. In questo quadro si inserisce il problema dei cittadini "", in gran parte giovani tra i 18 e i 35 anni che rappresentano circa il 10% del corpo elettorale, quasi 5 milioni di persone, spesso impossibilitati a esercitare il loro diritto alperché costretti ad affrontare viaggi lunghi, poco agevoli e dispendiosi.

cryptokuro : RT @fracco_: Sono fuorisede. Per votare, domenica, dovrò affrontare un viaggio costoso e lungo, di circa 11 ore. Da ieri, però, ho la febbr… - ClaudioCrucia61 : RT @fracco_: Sono fuorisede. Per votare, domenica, dovrò affrontare un viaggio costoso e lungo, di circa 11 ore. Da ieri, però, ho la febbr… - NemoOmen20 : RT @fracco_: Sono fuorisede. Per votare, domenica, dovrò affrontare un viaggio costoso e lungo, di circa 11 ore. Da ieri, però, ho la febbr… - stuckinmymind__ : RT @fracco_: Sono fuorisede. Per votare, domenica, dovrò affrontare un viaggio costoso e lungo, di circa 11 ore. Da ieri, però, ho la febbr… - TomArmati : RT @ConilSud: Questo weekend migliaia di fuorisede affronteranno un viaggio impegnativo verso il sud per le #elezioni2022. Un viaggio dell… -