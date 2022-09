Ucraina, Conte: 'Usa e Gb vogliono l'escalation, l'Italia non deve solo prendere ordini' (Di giovedì 22 settembre 2022) Giuseppe Conte, intervistato da Bruno Vespa nella puntata di Porta a Porta che andrà in onda questa sera, ha parlato delle strategie belliche di Usa e Gb, strategie che non dovrebbero riguardare il ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 settembre 2022) Giuseppe, intervistato da Bruno Vespa nella puntata di Porta a Porta che andrà in onda questa sera, ha parlato delle strategie belliche di Usa e Gb, strategie che non dovrebbero riguardare il ...

demagistris : Il segretario NATO ordina di mandare più armi in Ucraina e produrne ancora di più e dice è come per i vaccini in pa… - Adnkronos : #Ucraina, #Conte contro la linea di Draghi: 'La Russia ha un arsenale nucleare temibilissimo, dobbiamo perseguire a… - La7tv : #tagada @GiuseppeConteIT (M5S) commenta le parole di Putin sull'#Ucraina: 'Stiamo andando incontro al rischio di un… - laura_ceruti : RT @LeonebonCettina: l'esercito russo permette anche agli stranieri di arruolarsi per essere spediti in Ucraina. Cosa aspettano ad arruolar… - GraVendemini : RT @UILperiferic: @ninabecks1 Draghi ha preso una posizione netta su Putin da sempre confermata l'altro ieri all'Assemblea delle NazioniUni… -