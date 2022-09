Totolo: “A Roma e Napoli fondi Pnrr anche ai centri sociali” (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – fondi del Pnrr per sedi occupate abusivamente da antagonisti e centri sociali a Napoli e Roma. E’ quanto rivela Francesca Totolo nel suo saggio ‘Emergenza Antifascismo’, edito da Altaforte, in cui, “dati, sentenze e analisi d’intelligence alla mano”, disegna una mappa delle “violenze rosse” in Italia. Tra i progetti finanziati troviamo infatti nella Capitale il Porto fluviale Rec House: “A questo progetto – sottolinea Totolo – sono stati assegnati ben 11 milioni di euro, che saranno utilizzati per la realizzazione di case e negozi, poi assegnati e regalati agli occupanti rossi”. Per quanto riguarda Napoli, invece, ricorda Totolo, i soldi del Pnrr andranno “per restaurare l’immobile ex ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) –delper sedi occupate abusivamente da antagonisti e. E’ quanto rivela Francescanel suo saggio ‘Emergenza Antifascismo’, edito da Altaforte, in cui, “dati, sentenze e analisi d’intelligence alla mano”, disegna una mappa delle “violenze rosse” in Italia. Tra i progetti finanziati troviamo infatti nella Capitale il Porto fluviale Rec House: “A questo progetto – sottolinea– sono stati assegnati ben 11 milioni di euro, che saranno utilizzati per la realizzazione di case e negozi, poi assegnati e regalati agli occupanti rossi”. Per quanto riguarda, invece, ricorda, i soldi delandranno “per restaurare l’immobile ex ...

