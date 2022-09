Torino | si fa male in Nazionale | in bilico per la sfida contro il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 22 settembre 2022) Alla ripresa del campionato, dopo la sosta per le Nazionali ora in corso, ilaffronterà ilnel match valido per l’ottava giornata di Serie A. Un avversario (sulla carta) alla portata, ma affrontare il tecnico Ivan Juric non è mai cosa semplice per gli azzurri. Basti pensare allo scorso anno, quando servì il gol di Victor Osimhen, siglato soltanto a fine match, per consegnare i tre punti agli uomini di Luciano Spalletti, dopo che la partita si fece complicata. Senza dimenticare, inoltre, il precidente del maggio del 2021, quando il croato allenava l’Hellas Verona: in quell’occasione, ilsprecò clamorosamente il pass per la qualificazione in Champions League. Servirà dunque una prestazione formidabile per evitare brutte sorprese, per proseguire sulle orme dell’entusiasmo il proprio cammino entusiasmante in ...