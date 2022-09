Re Carlo, spunta la cospirazione di Andrea di York per far salire William al trono (Di giovedì 22 settembre 2022) Re Carlo cospirazione Andrea di York per far salire al trono il principe William. spunta solo adesso questa indiscrezione, riportata dalla scrittrice Angela Levin nel nuovo libro dedicato alla regina consorte, “Camilla, from outcast to queen consort”. Andrea di York, d’accordo con Lady D, avrebbe voluto scalzare dal trono il figlio della Regina Elisabetta per far salire il principe William. Nel nuovo regno anche lui avrebbe avuto un ruolo principale. Tutti i dettagli sono stati rivelati da Angela Levin nel suo nuovo libro. (Continua dopo la foto…) Re Carlo, arriva la decisione senza precedenti sul Principe Harry Re Carlo ... Leggi su tvzap (Di giovedì 22 settembre 2022) Rediper faralil principesolo adesso questa indiscrezione, riportata dalla scrittrice Angela Levin nel nuovo libro dedicato alla regina consorte, “Camilla, from outcast to queen consort”.di, d’accordo con Lady D, avrebbe voluto scalzare dalil figlio della Regina Elisabetta per faril principe. Nel nuovo regno anche lui avrebbe avuto un ruolo principale. Tutti i dettagli sono stati rivelati da Angela Levin nel suo nuovo libro. (Continua dopo la foto…) Re, arriva la decisione senza precedenti sul Principe Harry Re...

piccantellHot : Un incontro, come riporta il quotidiano la Verità, a cui ha partecipato anche il vicedirettore dell'Aisi, Carlo De… - tempoweb : Folla, lacrime e selfie per l'addio alla sovrana. E sulla bara spunta il biglietto di #ReCarlo #queensfuneral… - GianniVaretto : RT @LaStampa: Un intero giorno in coda per l’addio a Elisabetta e Carlo spunta tra la folla - littlebig_carlo : Un piccolo pensiero. Ma qualcuno a capo di organizzazioni esport che non sia ladro, sfruttatore, misogino, imbrogli… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Un intero giorno in coda per l’addio a Elisabetta e Carlo spunta tra la folla -