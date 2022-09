Proteste e paura, raffica di arresti. Fuga dalla Russia: aerei presi d'assalto (Di giovedì 22 settembre 2022) Popolazione nel panico: diecimila euro per un volo diretto all'estero. Manifestazioni in tutto il Paese, oltre mille i cittadini fermati dalla polizia. Navalny chiama alla rivolta. Osservatori e ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Popolazione nel panico: diecimila euro per un volo diretto all'estero. Manifestazioni in tutto il Paese, oltre mille i cittadini fermatipolizia. Navalny chiama alla rivolta. Osservatori e ...

MaryR_9 : RT @brunasaracco: A #Tehran ora le donne non hanno più paura. La Storia sono loro! ?????? #LaStoriaSiamoNoi #SalaLettura Proteste per l'… - gighea : RT @brunasaracco: A #Tehran ora le donne non hanno più paura. La Storia sono loro! ?????? #LaStoriaSiamoNoi #SalaLettura Proteste per l'… - Alice70A : RT @brunasaracco: A #Tehran ora le donne non hanno più paura. La Storia sono loro! ?????? #LaStoriaSiamoNoi #SalaLettura Proteste per l'… - guastellae : RT @brunasaracco: A #Tehran ora le donne non hanno più paura. La Storia sono loro! ?????? #LaStoriaSiamoNoi #SalaLettura Proteste per l'… - ORABRIO69 : RT @brunasaracco: A #Tehran ora le donne non hanno più paura. La Storia sono loro! ?????? #LaStoriaSiamoNoi #SalaLettura Proteste per l'… -