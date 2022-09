Mister DAZN ingaggia un veterano di YouTube e Netflix per la sua Warner Music (Di giovedì 22 settembre 2022) Warner Music assume un veterano di You Tube coma Financial Times, di Anna Nicolau, pag. 6 Il miliardario Leonard Blavatnik ha assunto Robert Kyncl come nuovo amministratore delegato di Warner Music, scegliendo un dirigente tecnologico con esperienza in YouTube e Netflix per guidare la terza etichetta discografica al mondo. Kyncl sostituirà nel 2023 Steve Cooper, uno specialista di turnaround aziendale che ha guidato la Warner Music nella transizione dell’industria Musicale verso lo streaming. Cooper ha supervisionato il ritorno alla crescita dell’etichetta, che rappresenta artisti come Lizzo e Ed Sheeran. Blavatnik ha dichiarato che Kyncl è “il CEO giusto per affrontare questo momento. La sua padronanza della ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 22 settembre 2022)assume undi You Tube coma Financial Times, di Anna Nicolau, pag. 6 Il miliardario Leonard Blavatnik ha assunto Robert Kyncl come nuovo amministratore delegato di, scegliendo un dirigente tecnologico con esperienza inper guidare la terza etichetta discografica al mondo. Kyncl sostituirà nel 2023 Steve Cooper, uno specialista di turnaround aziendale che ha guidato lanella transizione dell’industriaale verso lo streaming. Cooper ha supervisionato il ritorno alla crescita dell’etichetta, che rappresenta artisti come Lizzo e Ed Sheeran. Blavatnik ha dichiarato che Kyncl è “il CEO giusto per affrontare questo momento. La sua padronanza della ...

