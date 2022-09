(Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo gli slittamenti degliRai Boomerissima e Sing Sing Sing, tocca a Mediaset rinviare la seconda edizione di. Il varietà didoveva tornare questo autunno con nuove puntate e altrettanti ospiti famosi.& Friends – il titolo è stato annunciato alla presentazione dei palinsesti – vedrà al centro di ogni puntata la celebrazione di alcuni vip. Il settimanale Oggi riferisce che occorre attendere fino all’inizio del 2023 per vederlo in onda. Perché?di: i costi sono troppo alti e vanno rivisti e ridimensionati. La crisi energetica non fa sconti e bisogna fare sacrifici anche nel dorato mondotv. Dopo Alessia Marcuzzi, con il debutto di ...

Nic_dls00 : #MICHELLEIMPOSSIBLE: LO SHOW DELLA HUNZIKER RINVIATO PER PROBLEMI DI BUDGET #Canale5 #AscoltiTv #MichelleHunziker ?? - bubinoblog : MICHELLE IMPOSSIBLE: LO SHOW DELLA HUNZIKER RINVIATO PER PROBLEMI DI BUDGET - cuoredorodieros : @confundustria Michelle impossible ahahahah -

Conduttrice di Canale5, i nuovi impegni professionali: quando andrà in onda2 Terminata l'estate e la breve storia d'amore con Giovanni Angiolini, il medico sardo ex protagonista ... Problemi per Michelle Hunziker: la scelta di Mediaset Il programma Michelle Impossible non andrà in onda su Canale 5 tra qualche settimana come previsto inizialmente ...