Meteo, nel weekend torna il maltempo su gran parte d'Italia: allerta in Toscana e Lazio (Di giovedì 22 settembre 2022) Meteo , le previsioni per i prossimi giorni: nel weekend torna il maltempo , prima al Nord e poi al Centro. Attesi temporali, anche forti, soprattutto su Lazio e Toscana. Una situazione di maltempo ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 settembre 2022), le previsioni per i prossimi giorni: nelil, prima al Nord e poi al Centro. Attesi temporali, anche forti, soprattutto su. Una situazione di...

3BMeteo : ???? Forte scossa di #terremoto tra #Marche e #Abruzzo qualche minuto fa, tutti i dettagli ? - 3BMeteo : ?? Scossa di #terremoto in #Liguria: epicentro vicino a #Genova, dettagli ???? - DPCgov : ????#allertaARANCIONE, venerdì #16settembre, nel Lazio e in Campania ????#allertaGIALLA in cinque regioni ????Piogge e v… - bizcommunityit : Terremoto nel Centro Italia - Forte scossa tra Marche e Abruzzo seguita da repliche, sciame sismico avvertito anche… - ilmeteoit : #Meteo #Video in #Diretta #Sky: nel #Weekend maltempo con #Temporali e calo termico; le #Previsioni -