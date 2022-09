“Maria, te lo prometto”. Gemma Galgani, è la prima volta che succede a UeD: “Lo faccio davvero” (Di giovedì 22 settembre 2022) Gemma Galgani e la promessa a Maria De Filippi. La nuova stagione di Uomini e Donne, appena iniziata, si annuncia densa di sorprese e colpi di scena. Tanto per cominciare riflettori puntati su Riccardo Guarnieri con un’accusa pesante nei suoi confronti. L’ex tronista Roberta Giusti l’ha preso di mira dopo quanto successo con Ida Platano. Un affondo che arriva a stretto giro dallo scambio di accuse con Ida che ha spinto Maria De Filippi a intervenire. Per chi non avesse visto la puntata a prendere la parola è stata Ida che ha tuonato: “Io ho chiuso proprio con te. A me di te non me ne frega più niente! Sto benissimo”. Questa la risposta di Riccardo: “Questa è la donna che diceva di amarmi. C’è poco da dire, da aggiungere, rispetto a quello che hai visto l’ultima volta”. Gemma ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 settembre 2022)e la promessa aDe Filippi. La nuova stagione di Uomini e Donne, appena iniziata, si annuncia densa di sorprese e colpi di scena. Tanto per cominciare riflettori puntati su Riccardo Guarnieri con un’accusa pesante nei suoi confronti. L’ex tronista Roberta Giusti l’ha preso di mira dopo quanto successo con Ida Platano. Un affondo che arriva a stretto giro dallo scambio di accuse con Ida che ha spintoDe Filippi a intervenire. Per chi non avesse visto la puntata a prendere la parola è stata Ida che ha tuonato: “Io ho chiuso proprio con te. A me di te non me ne frega più niente! Sto benissimo”. Questa la risposta di Riccardo: “Questa è la donna che diceva di amarmi. C’è poco da dire, da aggiungere, rispetto a quello che hai visto l’ultima”....

