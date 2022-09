L'impegno sostenibile della holding Atlantia anche sotto gli aspetti del welfare (Di giovedì 22 settembre 2022) Atlantia, sempre più snella e agile, ha come obiettivo quello di innovare e digitalizzare la gestione delle infrastrutture con ingenti investimenti nel ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 22 settembre 2022), sempre più snella e agile, ha come obiettivo quello di innovare e digitalizzare la gestione delle infrastrutture con ingenti investimenti nel ...

albertoruggieri : RT @Luce_news: L’impegno sostenibile della holding Atlantia anche sotto gli aspetti del welfare - Luce_news : L’impegno sostenibile della holding Atlantia anche sotto gli aspetti del welfare - SostenAbilMente : RT @ItaSIF: ??A due settimane da elezioni politiche, il Forum ha inviato a forze politiche una lettera di proposte per sollecitare impegno p… - MassiDeMartin : RT @LuigiBrugnaro: L’impegno di tanti anni nella mobilità sostenibile raccontato in una delle maggiori riviste di settore ?? Un orgoglio ch… - gambi_silvia : RT @RossellaGuido: ?? Interviste #sostenibilità #moda ???? Al via oggi la #MilanoFashionWeek e l’industria della moda è chiamata con urgenza a… -