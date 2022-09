Lecce, Sky: “Hjulmand molto richiesto in Bundesliga” (Di giovedì 22 settembre 2022) Lecce Hjulmand- Il Lecce è ritornato ad allenarsi in vista dei prossimi impegni, nonostante la sosta, Baroni ha svolto la sessione di rifinitura. Il Lecce è tornato ad allenarsi dopo la grande vittoria contro la Salernitana in Serie A, prima della sosta per 2-1. Grande prestazione degli uomini di Baroni, dove il protagonista assoluto è stato: Hjulmand, ottima prestazione del mediano dei Pugliesi. Secondo quanto riportato da Sky, Hjulmand è finito nel mirino del Borussia Dortmund e del Borussia Moenchengladbach. Nonostante ciò, il calciatore rimane concentrato sul Lecce e sulla stagione che deve eseguire con il club salentino. In ogni caso la richiesta dei pugliesi, si aggira attorno ai 20 milioni di euro, cifra minima per il quale Pantaleo Corvino si possa sedere ad ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 22 settembre 2022)- Ilè ritornato ad allenarsi in vista dei prossimi impegni, nonostante la sosta, Baroni ha svolto la sessione di rifinitura. Ilè tornato ad allenarsi dopo la grande vittoria contro la Salernitana in Serie A, prima della sosta per 2-1. Grande prestazione degli uomini di Baroni, dove il protagonista assoluto è stato:, ottima prestazione del mediano dei Pugliesi. Secondo quanto riportato da Sky,è finito nel mirino del Borussia Dortmund e del Borussia Moenchengladbach. Nonostante ciò, il calciatore rimane concentrato sule sulla stagione che deve eseguire con il club salentino. In ogni caso la richiesta dei pugliesi, si aggira attorno ai 20 milioni di euro, cifra minima per il quale Pantaleo Corvino si possa sedere ad ...

