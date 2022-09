Michele92921511 : RT @Michele92921511: Tutti lasciano un segno: c'è chi lascia capolavori e chi invece scarabocchi. (Web) Buona giornata a tutti *** https://… - PRiengmond : RT @PaolaSpezzaferr: #CanzoniEPoesie #VentagliDiParole E ognuno lascia un segno Nelle persone più sensibili… Enrico Ruggeri Febin R… - ugolinic : #Imaydestroyyou @MichaelaCoel in una serie che lascia il segno - Ho iniziato questa #serietv su @SkyItalia e ho cap… - robymessi65 : RT @Giovann70806626: lascia un segno ovunque sei...!! - CLAUDIOGA1 : @lucasemproni72 @chiaradicebugie @jacopo_iacoboni 'gradazioni di abuso'. Certo, il manganello che ben ti colpisce n… -

L'Eco di Bergamo

Arrivato all'Inter giovanissimo per una cifra pari a 250mila euro , Pandev ha sempre dimostrato di essere quel tipo di calciatore, e di uomo, capace di lasciare ile di farsi voler bene ovunque ...'Da dirigente scolastico ha saputo lasciare unindelebile nella comunità, prendendosi ... E ancora: 'Ciun Dirigente meraviglioso - sottolineano - capace di diffondere energia e ottimismo, ... «Lascia il segno», studenti in campo per le comunità Goran Pandev ha annunciato la volontà di volersi ritirare dall’attività professionistica. Leggenda del calcio macedone, con 39 gol segnati in 122 presenze con la sua nazionale, Pandev, 38 anni, ha cos ...Goran Pandev appende gli scarpini al chiodo e chiude un'era. Il suo messaggio di addio sui social commuove il web ...