Juventus, Vlahovic: “Felice di essere ritornato in nazionale” (Di giovedì 22 settembre 2022) Juventus Vlahovic- La Juventus è ritornata al lavoro singolare alla Continassa, dove si sono allenati i giocatori reduci dagli infortuni. L’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, ha parlato ai microfoni del canale telematico della Serbia. Il numero 9 ha espresso tutta la sua felicità nell’esser tornato a disposizione della sua nazione. Di seguito, le parole dell’ex Fiorentina: Sulla sua felicità per esser ritornato: “Non vedevo l’ora di essere di nuovo a Stara Pazova. L’ultima volta avevo avuto dei problemi fisici, ma il ct mi è venuto sempre incontro e devo ringraziarlo per avermi aiutato a guarire dall’infortunio nel miglior modo possibile. Sono venuto anche durante il processo di recupero per fare il tifo per i miei compagni ed è il minimo che potessi fare per ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 22 settembre 2022)- Laè ritornata al lavoro singolare alla Continassa, dove si sono allenati i giocatori reduci dagli infortuni. L’attaccante della, Dusan, ha parlato ai microfoni del canale telematico della Serbia. Il numero 9 ha espresso tutta la sua felicità nell’esser tornato a disposizione della sua nazione. Di seguito, le parole dell’ex Fiorentina: Sulla sua felicità per esser: “Non vedevo l’ora didi nuovo a Stara Pazova. L’ultima volta avevo avuto dei problemi fisici, ma il ct mi è venuto sempre incontro e devo ringraziarlo per avermi aiutato a guarire dall’infortunio nel miglior modo possibile. Sono venuto anche durante il processo di recupero per fare il tifo per i miei compagni ed è il minimo che potessi fare per ...

