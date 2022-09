Infortuni Napoli: l’aggiornamento sulle condizioni di Demme, Politano e Osimhen (Di giovedì 22 settembre 2022) Prima pausa del campionato in questo weekend, che dal 13 agosto ad oggi non ha trovato alcuno stop in vista dei Mondiali in Qatar che si giocheranno dal 20 novembre al 18 dicembre. In questo fine settimana i calciatori si sono uniti ai propri connazionali per le ultime partite della fase a gironi di Nations League. Il ritorno della Serie A è previsto per il weekend di inizio ottobre: il Napoli giocherà contro il Torino in casa sabato alle ore 15:00. Infortunio Osimhen: il possibile rientro Dopo questa sosta sarà un vero e proprio tour de force fino ai Mondiali: 12 partite da giocare in 42 giorni. Luciano Spalletti sta vivendo già la pesante assenza di Victor Osimhen, che a causa di una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro è impossibilitato a scendere in campo per un periodo di 30/40 giorni. ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 22 settembre 2022) Prima pausa del campionato in questo weekend, che dal 13 agosto ad oggi non ha trovato alcuno stop in vista dei Mondiali in Qatar che si giocheranno dal 20 novembre al 18 dicembre. In questo fine settimana i calciatori si sono uniti ai propri connazionali per le ultime partite della fase a gironi di Nations League. Il ritorno della Serie A è previsto per il weekend di inizio ottobre: ilgiocherà contro il Torino in casa sabato alle ore 15:00.: il possibile rientro Dopo questa sosta sarà un vero e proprio tour de force fino ai Mondiali: 12 partite da giocare in 42 giorni. Luciano Spalletti sta vivendo già la pesante assenza di Victor, che a causa di una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro è impossibilitato a scendere in campo per un periodo di 30/40 giorni. ...

ExiledRomanista : @fettonejr come la metti la metti...é utile. in una stagione, questa poi con il calendario compresso non ne parliam… - napolipiucom : Infortuni Napoli: Demme e Politano i primi a rientrare, la situazione #CalcioNapoli #demme #napoli #politano… - zazoomblog : Infortuni Napoli: Demme e Politano i primi a rientrare la situazione - #Infortuni #Napoli: #Demme #Politano - TuttoFanta : ??#NAPOLI, le parole di #Lozano: 'Fisicamente sto bene, ho avuto infortunio e per questo non ho potuto giocare le ul… -