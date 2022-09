In Sardegna potenziale giacimento materie rare tra top in Eu (Di giovedì 22 settembre 2022) L'Università di Ferrara ha scoperto nella cava di marmo di Buddusò, in provincia di Sassari, uno dei più importanti potenziali giacimenti di materie prime critiche in Europa. È una delle prime ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) L'Università di Ferrara ha scoperto nella cava di marmo di Buddusò, in provincia di Sassari, uno dei più importanti potenziali giacimenti diprime critiche in Europa. È una delle prime ...

news_bologna : In Sardegna potenziale giacimento materie rare tra top in Eu - ioloraccolgo : In Sardegna potenziale giacimento materie rare tra top in Eu - fisco24_info : In Sardegna potenziale giacimento materie rare tra top in Eu: Scoperta Ateneo Ferrara tra scarti in cave di marmo a… - Malleus17821592 : @Valerush6 @Kezi___ @mlcr84 @cartonimorti È curioso che una regione a bassissimo rischio sismico come la Sardegna a… -