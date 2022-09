Il Guardian attacca Ceferin | «Oggi nei posti chiave Uefa sono tutti dei Balcani»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 22 settembre 2022) Ilha azzannato di nuovo lo scandalo della finale della finale di Champions a Parigi, quella che non ha provocato una strage per buona sorte e compostezza del pubblico accatastato in una morsa fuori dallo Stade de France. Il giornale inglese ieri ha pubblicato uno scoop: l’annuncio di ritardo del match “per colpa dei tifosi” era pronto da giorni, come se il disastro organizzativo fosse quasi preventivato. E da ieri non molla la presa. In un lungo approfondimento di David Conn parla del sistema di potere interno alla, e del nepotismo di. Conn in premessa definisce quella finale un “disastro”, “un pasticcio da incubo di pianificazione disastrosa, disorganizzazione, brutale polizia francese e criminalità nell’area svantaggiata di Saint-Denis”. Ma il mirino dell’articolo è puntato sulle responsabilità della ...