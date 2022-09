EnricoTurcato : Due amici che si ritrovano. Una delle coppie gol meglio assortite nella storia della Juventus. Higuain-Dybala, HD.… - sportli26181512 : Higuain, che sorpresa all'Argentina: abbracci con Dybala VIDEO: Il Pipita Gonzalo Higuain è andato a trovare i suoi… - sarettaa_7 : RT @frances14372469: Una coppia affiatata che parlava la stessa lingua, quella del Football. Il calcio in HD?????????? #Juventus #Dybala #Higu… - asiia_l : RT @EnricoTurcato: Due amici che si ritrovano. Una delle coppie gol meglio assortite nella storia della Juventus. Higuain-Dybala, HD. Perch… - ilariadituccio : RT @frances14372469: Una coppia affiatata che parlava la stessa lingua, quella del Football. Il calcio in HD?????????? #Juventus #Dybala #Higu… -

torna a parlare - Queste le sue parole: 'Se mi avessero detto a 6 annia 26 anni avrei giocato una finale mondiale, non ci avrei creduto. E mi è successo davvero. La gente non capisce la ...... un mio compagno mi diceva sempresei tu a doverti ritirare dal calcio e non il calcio a ritirare te. Bisogna smettere quando si è ancora in forma", ha detto. window.eventDFPready...L'esperto di calcio e finanza ha pochi dubbi: ' L'azienda CR7 nei meccanismi del Napoli non ci sarebbe stata benissimo a lungo andare'.Gonzalo Higuain, ex attaccante del Napoli, ora in forza all'Inter Miami, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ESPN toccando diversi argomenti.