Giusy Ferreri in concerto a Roma e Milano

(Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo essere stata impegnata gli scorsi mesi con le date estive di "Cortometraggi Live", con cui ha attraversato tutta l`Italia,è pronta a portare la sua musica e il suo ultimo album in studio "Cortometraggi" nelle città di. Sabato primo ottobre si esibirà al Parco della Musica di(Sala Sinopoli) e lunedì 3 ottobre al Teatro dal Verme disarà accompagnata sul palco dalla sua band composta da Andrea Polidori (batteria), Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth), Davide Aru (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra). Da venerdì 23 settembre sarà in radio "Federico Fellini" (scritto da Diego Mancino, Giulia Anania, Daniele Coro), il nuovo singolo di ...

