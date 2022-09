Giugliano, arrestata nonna dello spaccio: quasi due chili e mezzo di droga in casa (Di giovedì 22 settembre 2022) Una centrale dello spaccio in casa con tanto di macchina per il confezionamento della droga. E’ quanto scoperto dai Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli durante un blitz condotto questa notte nell’abitazione giuglianese di Amelia Sorino, 68enne del posto già nota alle forze dell’ordine. La donna è finita in manette a seguito della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 22 settembre 2022) Una centraleincon tanto di macchina per il confezionamento della. E’ quanto scoperto dai Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli durante un blitz condotto questa notte nell’abitazione giuglianese di Amelia Sorino, 68enne del posto già nota alle forze dell’ordine. La donna è finita in manette a seguito della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

