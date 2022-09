Giorgia Meloni a Controcampo: «Aborto, la legge non cambierà. Cremlino teso, le sanzioni funzionano» (Di giovedì 22 settembre 2022) L?escalation impressa da Putin con la mobilitazione seppur parziale della Russia la preoccupa presidente Meloni? E? la riprova, come già dice qualche analista, che le sanzioni... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 22 settembre 2022) L?escalation impressa da Putin con la mobilitazione seppur parziale della Russia la preoccupa presidente? E? la riprova, come già dice qualche analista, che le...

carenuolcher : RT @FerdinandoC: Il cucciolo della foca monaca e quello 'nel grembo di ogni donna'. Pochi mesi fa Nicola Procaccini, responsabile ambiente… - paolorolla_ : RT @granmartello: A forza di gridare 'Al lupo, al lupo!' verso una destra che è quel che è, il lupo lo abbiamo alla gola ed è un 'progressi… - e_Otelma : RT @jacopo_iacoboni: Presi a inseguire Giorgia Meloni, in troppi si sono dimenticati della estrema pericolosità di Conte: asse con Salvini… - vasco97273 : RT @Mov5Stelle: In questa campagna elettorale, Giorgia Meloni non ha detto una parola sulla lotta all’evasione fiscale, in compenso ha scat… - giuseppegavazza : RT @jacopo_iacoboni: Presi a inseguire Giorgia Meloni, in troppi si sono dimenticati della estrema pericolosità di Conte: asse con Salvini… -