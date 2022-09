GF Vip 7, risveglio shock per gli inquilini: il bagno lasciato in condizioni pessime (Di giovedì 22 settembre 2022) La presenza di un unico bagno al Grande Fratello VIP 7 è stata una delle preoccupazioni iniziali dei nuovi concorrenti. Gli inquilini saranno ben ventiquattro e ovviamente ognuno di loro ha esigenze e bisogni diversi. Il timore era quello di trovare il bagno sporco e così è stato dopo appena qualche giorno. Due vipponi si sarebbero ritrovati una spiacevole sorpresa quando sono entrati in bagno. Da qui è nata la prima discussione animata che ha spinto subito a creare i gruppi per le pulizie di casa. Grande Fratello Vip 7: risveglio sconvolgente per due concorrenti Un altro giorno è passato nella casa del Grande Fratello Vip e il risveglio è stato da dimenticare per due vipponi. Stando a quanto emerso in queste ore, infatti, il bagno sarebbe stato ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 22 settembre 2022) La presenza di un unicoal Grande Fratello VIP 7 è stata una delle preoccupazioni iniziali dei nuovi concorrenti. Glisaranno ben ventiquattro e ovviamente ognuno di loro ha esigenze e bisogni diversi. Il timore era quello di trovare ilsporco e così è stato dopo appena qualche giorno. Due vipponi si sarebbero ritrovati una spiacevole sorpresa quando sono entrati in. Da qui è nata la prima discussione animata che ha spinto subito a creare i gruppi per le pulizie di casa. Grande Fratello Vip 7:sconvolgente per due concorrenti Un altro giorno è passato nella casa del Grande Fratello Vip e ilè stato da dimenticare per due vipponi. Stando a quanto emerso in queste ore, infatti, ilsarebbe stato ...

DavideRTramonta : RT @lawebstar_it: #GFVip7 Risveglio in lacrime per #lucasalatino: è pura nostalgia... ma sono trascorse a malapena 12 ore ???? - icarvsplume : RT @lawebstar_it: #GFVip7 Risveglio in lacrime per #lucasalatino: è pura nostalgia... ma sono trascorse a malapena 12 ore ???? - lawebstar_it : #GFVip7 Risveglio in lacrime per #lucasalatino: è pura nostalgia... ma sono trascorse a malapena 12 ore ???? -