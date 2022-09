Emicrania con aura: le sostanze naturali che riducono gli attacchi (Di giovedì 22 settembre 2022) Cos’è L’ Emicrania con aura è una particolare patologia che interessa circa un quarto delle persone con Emicrania (oltre 2.5 milioni di persone in Italia). In questi pazienti la cefalea (o mal di testa) è preceduta da alcuni sintomi neurologici transitori e reversibili che possono presentarsi singolarmente o in sequenza. Il cambio di stagione, e l’autunno in particolare, rappresenta un momento molto difficile per chi ne soffre poiché – come spiega il dott. Giorgio Dalla Volta, Coordinatore Sezione Regione Lombardia della Società Italiana Studio Cefalee -S.I.S.C. e Direttore del Centro Cefalee dell’Istituto Clinico Città di Brescia-Gruppo San Donato “Alcuni fattori climatici-stagionali possono influire negativamente su tutte le forme di Emicrania. La pressione barometrica, che cambia con l’arrivo dell’autunno, ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 settembre 2022) Cos’è L’conè una particolare patologia che interessa circa un quarto delle persone con(oltre 2.5 milioni di persone in Italia). In questi pazienti la cefalea (o mal di testa) è preceduta da alcuni sintomi neurologici transitori e reversibili che possono presentarsi singolarmente o in sequenza. Il cambio di stagione, e l’autunno in particolare, rappresenta un momento molto difficile per chi ne soffre poiché – come spiega il dott. Giorgio Dalla Volta, Coordinatore Sezione Regione Lombardia della Società Italiana Studio Cefalee -S.I.S.C. e Direttore del Centro Cefalee dell’Istituto Clinico Città di Brescia-Gruppo San Donato “Alcuni fattori climatici-stagionali possono influire negativamente su tutte le forme di. La pressione barometrica, che cambia con l’arrivo dell’autunno, ...

antondepierro : RT @antondepierro: Grazie a tutti gli esponenti e attivisti dell'#ItaliadeiDiritti.Ancora una volta sono stati in ansia per me.Adoro la nos… - lastampasalute : Perché con l'autunno l'emicrania peggiora - EInformazione : EMICRANIA, ARRIVO AUTUNNO MOMENTO DIFFICILE PER 2,5 MILIONI DI PERSONE La forma con aura presenta alcuni sintomi re… - Maceaster : @DottorWatson ?? Io covid (da domenica) e oggi invece di migliorare peggiorata con emicrania e male all’orecchio Con… - ronzidante : RT @antondepierro: Grazie a tutti gli esponenti e attivisti dell'#ItaliadeiDiritti.Ancora una volta sono stati in ansia per me.Adoro la nos… -