Elezioni: Renzi, “Letta la prossima settimana lascerà segreteria Pd” (Di giovedì 22 settembre 2022) ROMA – “Credo che la prossima settimana Letta lascerà la segreteria del Pd” . Lo dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi (foto), a ‘Coffee Break’ su La7. “Letta – aggiunge Renzi – ha fatto tutta la campagna per la Meloni, ha lavorato per lei: pur di farla vincere ha sbagliato le alleanze, ha proposto di aumentare le tasse. L’unica possibilità che lei non vada a Palazzo Chigi è che noi facciamo il 10%. Se la Meloni ha i numeri è giusto che governi. Non dirò mai che è fascista ma faccio opposizione. Non vado con lei e non con il Pd. Facciamo il terzo polo”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 22 settembre 2022) ROMA – “Credo che laladel Pd” . Lo dice il leader di Italia Viva, Matteo(foto), a ‘Coffee Break’ su La7. “– aggiunge– ha fatto tutta la campagna per la Meloni, ha lavorato per lei: pur di farla vincere ha sbagliato le alleanze, ha proposto di aumentare le tasse. L’unica possibilità che lei non vada a Palazzo Chigi è che noi facciamo il 10%. Se la Meloni ha i numeri è giusto che governi. Non dirò mai che è fascista ma faccio opposizione. Non vado con lei e non con il Pd. Facciamo il terzo polo”. L'articolo L'Opinionista.

