Covid 19 in Campania, bollettino del 21 settembre: 1.755 positivi (Di giovedì 22 settembre 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, mercoledì 21 settembre, parla di 1.755 nuovi positivi su 13.265 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.755 positivi al Covid 19 in Campania (1.664 al test antigenico e 91 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Leggi su 2anews (Di giovedì 22 settembre 2022)19 in: ildi ieri, mercoledì 21, parla di 1.755 nuovisu 13.265 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.755al19 in(1.664 al test antigenico e 91 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del

ptvtelenostra : COVID IN CAMPANIA, 1.755 POSITIVI SU 13.265 TEST E 3 MORTI - - ottopagine : Covid-19 in Campania: 1.755 i nuovi positivi - TV7Benevento : Covid. In Campania situazione stabile, oltre 1700 positivi. - - PasqualeCacace5 : RT @irpiniatimes1: COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA - sscalcionapoli1 : Regione Campania, 1.755 positivi su 13.265 tamponi nelle ultime 24 ore -