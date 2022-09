Ciclismo | Stefan Bissegger | “Il risultato che abbiamo ottenuto è molto importante per la Svizzera”

Ticinonline : Medaglia d'oro da sballo per la Svizzera - lacittanews : WOLLONGONG (AUSTRALIA) - Il norvegese Tobias Foss ha vinto la prova crono maschile ai mondiali di ciclismo su stra… - RSIsport : ????????? Stefan Küng ???? centra il podio nella cronometro dei Mondiali, ma manca di nuovo per un soffio l'oro, battuto… - MajestyRFederer : Mis Predicciones de cara al mundial de ciclismo 2022 (Crono) ??Remco Evenepoel ??Filippo Ganna ??Stefan Bissegger… -

Chi ci mette meno vince, come sempre nel(è più pronto ilper i Malabrocca, i ... che schierava un sestetto niente male, con tre locomotive come Marlen Reusser,Bissegger e ...Strepitosa prestazione della Svizzera ai Mondiali didi Wollongong in Australia. Dopo il bronzo ottenuto da Marlen Reusser e l'argento diKueng ecco finalmente l'oro. Il team rossocrociato ha infatti concluso i 28,2km della crono a ...La Svizzera vince l'oro nel Mixed Relay TTT, l'Italia è seconda per nemmeno tre secondi. Ai Paesi Bassi capita di tutto: catene che saltano, cadute, scontri con gabbiani ...Anche nel Team Relay, la staffetta mista a squadre a cronometro, viene fuori un nome a sorpresa ai Mondiali di ciclismo di Wollongong. In terra australiana ad imporsi è la Svizzera: Stefan Küng, Stefa ...