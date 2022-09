"C'è un traditore": frase-terremoto di Santoro, Gentili in imbarazzo (Di giovedì 22 settembre 2022) Michele Santoro ha le idee chiare e spiega qual è la sua posizione sulla guerra in Ucraina intervenendo a Controcorrente, il talk show di Veronica Gentili su Rete 4. Il teletribuno da sempre è contrario al sostegno militare di Kiev da parte dell'Occidente. E così si scaglia contro l'amministrazione Biden: "Tutto quello che sta succedendo è una scelta degli americani e noi ci siamo accodati". Poi sempre Santoro ha aggiunto: "Non è una guerra dell'Ucraina contro la Russia ma c'è un peso forte dell'America per il sostegno con le armi e per come sta coordinando l'avanzata. #Putin è in difficoltà e ora sta mostrando tutto il suo potere". Poi parlando delle ultime vicende che hanno portato Putin a dichiarare la mobilitazione parziale innescando la fuga di migliaia di russi per evitare il fronte, Santoro propone la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Micheleha le idee chiare e spiega qual è la sua posizione sulla guerra in Ucraina intervenendo a Controcorrente, il talk show di Veronicasu Rete 4. Il teletribuno da sempre è contrario al sostegno militare di Kiev da parte dell'Occidente. E così si scaglia contro l'amministrazione Biden: "Tutto quello che sta succedendo è una scelta degli americani e noi ci siamo accodati". Poi sempreha aggiunto: "Non è una guerra dell'Ucraina contro la Russia ma c'è un peso forte dell'America per il sostegno con le armi e per come sta coordinando l'avanzata. #Putin è in difficoltà e ora sta mostrando tutto il suo potere". Poi parlando delle ultime vicende che hanno portato Putin a dichiarare la mobilitazione parziale innescando la fuga di migliaia di russi per evitare il fronte,propone la ...

