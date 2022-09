Canottaggio, Mondiali Racice 2022: quattro barche azzurre conquistano la finale (Di giovedì 22 settembre 2022) Giornata piena di gare ai Mondiali di Canottaggio 2022 in corso a Racice, Repubblica Ceca. Tante le semifinali in programma e gli equipaggi azzurri alla ricerca dell’ultimo atto. La prima buona notizia è arrivata da Stefania Buttignon, che ha conquistato la finale del singolo pesi leggeri femminile dopo aver ottenuto il terzo tempo nella sua semifinale. L’ultimo utile per l’accesso alla gara per la conquista delle medaglie. Pochi minuti dopo l’azzurra è stata imitata da Gabriel Soares, riuscito anche lui a conquistare il pass per la finale nel singolo pesi leggeri maschile. Per il nostro atleta il secondo tempo nella sua semifinale, dietro la Grecia. Buona prestazione anche della coppia bronzo olimpico a Tokyo formata da Stefano Oppo e Pietro Willy ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Giornata piena di gare aidiin corso a, Repubblica Ceca. Tante le semifinali in programma e gli equipaggi azzurri alla ricerca dell’ultimo atto. La prima buona notizia è arrivata da Stefania Buttignon, che ha conquistato ladel singolo pesi leggeri femminile dopo aver ottenuto il terzo tempo nella sua semi. L’ultimo utile per l’accesso alla gara per la conquista delle medaglie. Pochi minuti dopo l’azzurra è stata imitata da Gabriel Soares, riuscito anche lui a conquistare il pass per lanel singolo pesi leggeri maschile. Per il nostro atleta il secondo tempo nella sua semi, dietro la Grecia. Buona prestazione anche della coppia bronzo olimpico a Tokyo formata da Stefano Oppo e Pietro Willy ...

