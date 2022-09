Alberi per il Futuro 2022: Come organizzare l’iniziativa nel proprio Comune! (Di giovedì 22 settembre 2022) Il 19, 20 e 21 novembre 2022, in occasione della giornata nazionale degli Alberi, si terrà l’edizione 2022 di Alberi per il Futuro. Iniziativa voluta fortemente sin dal 2015 da Gianroberto Casaleggio e portata avanti anche quest’anno dall’Associazione Gianroberto Casaleggio in sinergia con Rousseau. Ecco alcuni suggerimenti per poter organizzare al meglio l’evento nel proprio territorio. All’interno di questa cartella drive sono disponibili tutti i materiali utili: un vademecum che possa essere di aiuto per orientarsi nei vari passaggi organizzativi, un kit grafico per poter comunicare e diffondere al meglio l’evento e la modulistica necessaria per gestire nel migliore dei modi l’iniziativa. Il primo passo che suggeriamo è di chiedere l’autorizzazione ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 22 settembre 2022) Il 19, 20 e 21 novembre, in occasione della giornata nazionale degli, si terrà l’edizionediper il. Iniziativa voluta fortemente sin dal 2015 da Gianroberto Casaleggio e portata avanti anche quest’anno dall’Associazione Gianroberto Casaleggio in sinergia con Rousseau. Ecco alcuni suggerimenti per poteral meglio l’evento nelterritorio. All’interno di questa cartella drive sono disponibili tutti i materiali utili: un vademecum che possa essere di aiuto per orientarsi nei vari passaggi organizzativi, un kit grafico per poter comunicare e diffondere al meglio l’evento e la modulistica necessaria per gestire nel migliore dei modi. Il primo passo che suggeriamo è di chiedere l’autorizzazione ...

