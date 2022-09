Al Colosseo mille disegni di pace per l'evento “Colors of Peace” (Di giovedì 22 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Peace Run, la più lunga staffetta podistica per la pace, l'Associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia e l'Associazione i Colori per la pace/Colors for Peace risponderanno oggi alle 18 all'appello delle Nazioni Unite, celebrando la Giornata Internazionale della pace con l'iniziativa “Colors of Peace” che si terrà nel contesto del Parco archeologico del Colosseo, da anni luogo simbolo per appelli di pace e di sostenibilità ambientale. Un evento fondato sulla risoluzione dell'ONU che invita istituzioni e società civile a celebrare la Giornata Internazionale della pace e a promuoverne la conoscenza nell'opinione pubblica. Per l'occasione, 1000 ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) –Run, la più lunga staffetta podistica per la, l'Associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia e l'Associazione i Colori per laforrisponderanno oggi alle 18 all'appello delle Nazioni Unite, celebrando la Giornata Internazionale dellacon l'iniziativa “of” che si terrà nel contesto del Parco archeologico del, da anni luogo simbolo per appelli die di sostenibilità ambientale. Unfondato sulla risoluzione dell'ONU che invita istituzioni e società civile a celebrare la Giornata Internazionale dellae a promuoverne la conoscenza nell'opinione pubblica. Per l'occasione, 1000 ...

