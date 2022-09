A Ostia un sedicenne è stato picchiato a sangue da 5 ragazzi fuori dalla scuola

(Di giovedì 22 settembre 2022) AGI - Aggressione a uno studenteda una. Cinquehannoun 16enne a calci e pugni e sono poi fuggiti via. Il giovane èsoccorso e trasportato all'ospedale Grassi dai sanitari del 118. Sul posto i poliziotti del X Distretto. Il 16enne avrebbe riferito agli agenti di non conoscere il gruppo, ma di essereper incomprensioni di natura scolastica. Una ricostruzione che lascia molti dubbi e che è ora al vaglio degli investigatori.

Allertati, sul posto sono arrivati i poliziotti del X distretto e il personale del 118 che ha portato lo studente minorenne all'ospedale Grassi di. Ilha raccontato agli investigatori ...Ilè stato trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale Grassi di. La madre, giunta a scuola, è voluta andare con lui sul mezzo di soccorso. I medici gli hanno riscontrato traumi ...Alla polizia ha detto di essere stato aggredito per incomprensioni di natura scolastica. Una ricostruzione che lascia molti dubbi e che è ora al vaglio degli investigatori ...E' successo martedì 20 settembre davanti all'Istituto Carlo Urbani in via dell'Idroscalo. Il giovanissimo è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale Grassi. Indaga la polizia ...