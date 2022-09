Zoff: «Campionato anomalo. Inzaghi e Allegri risolleveranno Inter e Juve» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dino Zoff, Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato il pessimo avvio di Campionato di Inter e Juventus: le sue parole al quotidiano Le parole dell’ex portiere alla rosea: INIZIO DURO – «Siamo solo all’inizio di un Campionato assai anomalo fra sospensioni, un Mondiale in mezzo e tante partite ravvicinate. E poi non mancano le risorse e l’esperienza dei dirigenti per sistemare le cose. Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri conoscono anche molto bene gli ambienti e avranno la capacità di rialzare le squadre. Quando le cose non vanno bene il nervosismo diventa una conseguenza». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dinovistato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato il pessimo avvio didintus: le sue parole al quotidiano Le parole dell’ex portiere alla rosea: INIZIO DURO – «Siamo solo all’inizio di unassaifra sospensioni, un Mondiale in mezzo e tante partite ravvicinate. E poi non mancano le risorse e l’esperienza dei dirigenti per sistemare le cose. Simonee Massimilianoconoscono anche molto bene gli ambienti e avranno la capacità di rialzare le squadre. Quando le cose non vanno bene il nervosismo diventa una conseguenza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

