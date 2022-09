Zelensky: Putin vuol farci annegare nel sangue dei suoi soldati | Usa: prendiamo sul serio la minaccia nucleare russa (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dal Cremlino arriva un secco 'no' alla possibilità di una soluzione diplomatica. Mobilitati 300mila ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dal Cremlino arriva un secco 'no' alla possibilità di una soluzione diplomatica. Mobilitati 300mila ...

riotta : L'attesa del discorso di Putin, i referendum di annessione #Ucraina contro il diritto internazionale, le voci di es… - _Nico_Piro_ : In questa ottica di escalation ogni altro aspetto mi pare assolutamente irrilevante. Perchè quello che conta, a qu… - pietroraffa : Zelensky a Putin:'Senza gas o senza di voi? Senza di voi. Senza luce o senza di voi? Senza di voi. Senz’acqua o sen… - _saslo : Podolyak: 'Non ha senso per #Zelensky incontrare #Putin, l'incontro solo dopo che le truppe????hanno lasciato il terr… - LuisellaBondic : @rulajebreal Ognuno in guerra usa le armi che ha. Annibale gli elefanti, Davide la fionda, Zelensky quelle che gli… -