Uomini e Donne: l'opinione di Chia sulla puntata del 21/09/22 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Quello che mi piace di Maria De Filippi è l'estrema coerenza. A lei non interessa compiacere la gente e assecondarne i gusti. A lei mica frega nulla delle migliaia di immancabili lamentele sui profili social di Uomini e Donne che trasudano insofferenza nei confronti degli elementi più… come dire… curiosi del parterre. A lei non passa manco per l'anticamera del cervello di lasciare la strada vecchia per la nuova, che poi sa cosa perde ma non sa cosa trova. Eh no, lei è certezza. Tu ogni anno a metà settembre accendi la tv e, cascasse il mondo, su quel trono GIA' SAI chi troverai. Perché cambieranno i nomi, cambieranno le facce (manco troppo, a dirla tutta, visto che 3 su 4 a 'sto giro erano già state agli Elios in passato…), ma vai sicuro che una piccola fiammiferaia non mancherà MAI. Specie se c'è la possibilità di metterla in ...

